Лондонский суд разрешил экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ему грозит 175 лет тюрьмы

Высокий суд в Лондоне в пятницу, 10 декабря, удовлетворил апелляцию Минюста США на решение суда низшей инстанции и постановил, что основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа можно экстрадировать в Соединенные Штаты. Там его разыскивают из-за публикации тысяч секретных документов в 2010 и 2011 годах.
Об этом сообщает The Washington Post.
Ассанж еще может подать апелляцию в Верховный суд Великобритании. Если суд откажет, он еще может обратиться в Европейский суд по правам человека с требованием отложить экстрадицию.
В январе британский судья постановил, что Ассанжа не следует экстрадировать в Соединенные Штаты, поскольку он подвергается высокому риску самоубийства. Правительство США обжаловало это решение.
Джулиан Ассанж — австралийский интернет-журналист и телеведущий. Основанный им сайт WikiLeaks обнародовал множество сверхсекретных материалов о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и дипломатических тайнах нескольких государств. Ассанжа задержали в Великобритании в апреле 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне. Он скрывался там с 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании (позже власти Швеции закрыли это дело).
В мае 2019 года американские власти выдвинули Ассанжу обвинения, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы. Ассанжа разыскивают в связи с публикацией тысяч секретных документов. США заявляют, что утечка информации — нарушение закона и угроза жизни людей. Основателю Wikileaks предъявили обвинение по 18 пунктам, в частности в заговоре для взлома систем данных военных баз США с целью получения конфиденциальной информации о войнах в Афганистане и Ираке. Ассанж утверждает, что эта информация раскрыла злоупотребления со стороны американских военных.
Адвокаты Ассанжа утверждают, что их подзащитный действовал как журналист и имел право опубликовать документы о военных правонарушениях США в Ираке и Афганистане.
- В апреле 2019 года власти Эквадора лишили его политического убежища, и ему пришлось покинуть посольство. Тогда же британская полиция арестовала его. 4 января 2021 года Центральный уголовный суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США из-за опасений по поводу его психического здоровья. Судья пояснила, что у Джулиана есть симптомы депрессии и склонность к суициду.