Повноваження директора НАБУ Ситника спливають 16 квітня. До обрання нового очільника бюро керуватиме Углава

Повноваження директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника спливають 16 квітня.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Саме тоді завершується семирічний термін, визначений законом про Національне антикорупційне бюро України. З 16 квітня обовʼязки очільника НАБУ до обрання нового директора виконуватиме перший заступник директора Гізо Углава.

Створення Національного антикорупційного бюро було однією з ключових вимог Європейського Союзу в рамках виконання Плану дій щодо візової лібералізації та подальшого вступу України до ЄС. Після його створення у 2015 році був проведений конкурс, на підставі якого директором НАБУ призначили Артема Ситника.