Повноваження директора НАБУ Ситника спливають 16 квітня. До обрання нового очільника бюро керуватиме Углава

Повноваження директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника спливають 16 квітня.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Саме тоді завершується семирічний термін, визначений законом про Національне антикорупційне бюро України. З 16 квітня обовʼязки очільника НАБУ до обрання нового директора виконуватиме перший заступник директора Гізо Углава.
Створення Національного антикорупційного бюро було однією з ключових вимог Європейського Союзу в рамках виконання Плану дій щодо візової лібералізації та подальшого вступу України до ЄС. Після його створення у 2015 році був проведений конкурс, на підставі якого директором НАБУ призначили Артема Ситника.
- 28 серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним призначення у 2015 році Артема Ситника на посаду директора НАБУ. Цим тодішній президент Петро Порошенко перевищив свої повноваження, адже за Конституцією призначення директора НАБУ до його повноважень не входило.
- Конституційний суд зазначив, що Нацбюро має ознаки виконавчої влади, а вищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет міністрів.
- У листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро. Він мав на меті привести його діяльність у відповідність до Конституції.