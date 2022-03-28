The Times: Олігарх Абрамович передавав путіну записку від Зеленського про умови перемирʼя — той відповів

Британське видання The Times із посиланням на джерела пише, що російський олігарх Роман Абрамович є посередником у перемовинах між Київом і кремлем. Він передавав путіну записку, написану власноруч президентом Володимиром Зеленським.

Видання пише, що записку путін отримав приблизно 23 березня. У записці Зеленський виклав можливі компроміси, на які готовий піти український уряд задля припинення війни. Однак путін нібито розгнівався і відповів Абрамовичу: «Передай йому, що я їх знищу».

У Стамбулі Абрамович нібито зустрівся з народним депутатом Рустемом Умеровим, якого Київ уповноважив брати участь у перемовинах. Разом із речником турецького президента Ібрагімом Калином вони провели низку зустрічей.

Видання пише, що попри гнів путіна сторони повільно наближаються до досягнення певної угоди.