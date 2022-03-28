Розслідувачі Bellingcat повідомляють про отруєння учасників переговорів України та рф. Серед них олігарх Абрамович

Український нардеп Рустам Умеров, російський олігарх Роман Абрамович та ще один російський бізнесмен, які брали участь у російсько-українських перемовинах 3—4 березня, мали симптоми отруєння хімічною речовиною.

Про це повідомляє Bellingcat.

Раунд перемовин між цими трьома учасниками відбувся увечері 3 березня близько 22:00 на території України.

Пізніше, тієї ж ночі, усі троє вирушили до Києва і відчули перші симптоми — запалення очей та шкіри, а також сильний біль в очах. Симптоми не вщухали до ранку. Наступного дня група перемовників вирушила з Києва до Львова, потім далі до Польщі і до Туреччини, де продовжили перемовини.

Троє чоловіків перед перемовинами зʼїли лише шоколад та випили води за кілька годин до появи симптомів. Четверта людина, яка була на перемовинах і теж вживала шоколад та воду, симптомів не мала.

Bellingcat попросив експертів з хімічної зброї допомогти проаналізувати ситуацію. Відповідно до даних та симптомів там припустили, що учасників перемовин справді могли отруїти невстановленою хімічною зброєю. Альтернативною версією є вплив мікрохвильового випромінювання. Симптоми у всіх трьох протягом тижня нібито зникли.

Зокрема Рустам Умеров у своєму Facebook запевнив, що з ним усе гаразд.

Представник Абрамовича підтвердив ВВС, що у олігарха зʼявилися симптоми і підозри на отруєння на переговорах у Києві на початку цього місяця. Зараз у Абрамовича і досі болять очі та лущиться шкіра.

За словами опитаних експертів, отруїти чоловіків могли порфіринами, органофосфатами або біциклічними речовинами. Точно встановити речовину не вдасться, тому що біля постраждалих не було відповідних лабораторій. Також вони вважають, що кількість токсину була не смертельна, а тому це варто сприймати як «попередження», а не як справжню спробу вбивства.

27 березня президент Володимир Зеленський в інтервʼю російським ЗМІ розповів деталі про хід перемовин з росією.