Президент Зеленський розповів деталі про хід перемовин з росією

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю російським ЗМІ розповів деталі про хід перемовин. Він зазначив, що категорично проти обговорень «демілітаризації та денацифікації».

«Денацифікація та демілітаризація» — взагалі ми не обговорюємо це. Я сказав, що наша група… Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь «демілітаризацію», якусь «денацифікацію». Для мене це абсолютно незрозумілі речі», — зазначив Зеленський.

Що стосується російської мови, то Зеленський зазначив, що кожен день війни для її статусу лише на гірше. Він вважає, що люди не захочуть дивитися кіно, читати книжки та розмовляти російською через війну. Зеленський заявив, що приймає у договорі «дзеркальну повагу до історії, мови, культурних цінностей усіх сусідів».

«[Треба] перестати грати — так само, як і угорці граються з цим трошки, але менше, а росія більше. Перестати грати у якісь закриття шкіл в Україні. Хочете російську школу, хтось хоче російською вчитися — приватна, будь ласка, відкривайте, але за умови: ви відкриваєте у нас, ми відкриваємо у вас. Щось у вас видаємо — отже, й тут видаємо. Яке ставлення хочемо до російської мови? Це ваша мова, державна мова російської федерації, все має бути справедливим. Поважайте нас і нашу мову державну українську, і все», — підкреслив він.

Зеленський зазначив, що головним пунктом перемовин йдуть гарантії безпеки. Саме це найбільше обговорюється. За його словами, це має бути міжнародний договір із чіткими гарантіями безпеки. Він має бути ратифікований парламентами країн-гарантів, а також з цього приводу має відбутися референдум в Україні. Однак Зеленський підкреслив, що міжнародні партнери не сядуть за стіл переговорів, доки стоятимуть російські війська. Він знову наголосив, що угоду можна підписати виключно під час особистих перемовин із путіним.

«Тому: ось ми зустрілися, ми з ним домовилися, цього достатньо — нашого з ним договору з підписами, з печатками, хоч кровʼю. Цього достатньо, щоб розпочати процес виведення військ. Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і все. Це все працюватиме далі. Далі ратифікація у парламенті, референдум кілька місяців, а потім зміни до Конституції», — пояснив Зеленський.

Крім цього, Зеленський підтвердив і низку неформальних контактів між Україною та рф. Зокрема, його запитали про участь російського олігарха Романа Абрамовича. Зеленський зазначив, що Абрамович нібито дійсно був у гуманітарній підгрупі з російської сторони і допомагав організовувати гуманітарний коридор із Маріуполя та доставку туди допомоги — але нічого не вийшло.