Суд Італії звільнив українського режисера Лавренчука, якого затримали за запитом росії

Італійський суд звільнив українського режисера Євгена Лавренчука, якого в Неаполі у грудні 2021 року затримали за запитом росії.
Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.
«Суд Неаполя виніс остаточне рішення про звільнення Євгена, визнавши звинувачення проти нього за сторони рф сфабрикованими, а мотиви переслідування — політичними», — заявила вона, додавши, що Лавренчука зняли з обліку Інтерполу.
Суд Неаполя поставив крапку в цьому процесі.
- 17 грудня 2021 року українського режисера Євгена Лавренчука затримали в італійському Неаполі за запитом росії — кремль звинувачує Лавренчука у «фінансових порушеннях», які він нібито скоїв 8 років тому, і вимагає екстрадиції митця. Суд Неаполя спочатку арештував українця на час розгляду екстрадиційного запиту рф, а потім відпустив під домашній арешт.
- У кінці січня 2022 року Інтерпол визнав, що росія переслідує Лавренчука за політичними мотивами.