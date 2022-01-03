В Італії за запитом Росії заарештували українського режисера Євгена Лавренчука. МЗС тримає справу на особливому контролі

Українського театрального режисера Євгена Лавренчука 17 грудня 2021 року затримали в італійському Неаполі за запитом Росії. Кремль вимагає екстрадиції митця.

У коментарі «Бабелю» речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українцеві уже надають консульську допомогу.

«Суд міста Неаполь обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину надали адвоката», — зазначив Ніколенко та додав, що консули та адвокат взаємодіють із італійськими правоохоронцями, щоб зʼясувати усі причини затримання режисера.

В МЗС запевняють, що консули підтримують зв‘язок із адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними і тримають справу на особливому контролі.

Кураторка ініціативної групи Free Eugene Lavrenchuk Маріанна Гудіч-Палій зазначила, що російська сторона звинувачує Лавренчука у «кримінальному порушенні, яке той нібито скоїв 8 років назад». Зокрема, за словами Гудіч-Палій, митця звинувачують у фінансових порушення, однак точна причина затримання поки невідома, а деталі справи не розголошуються.

«Наразі італійська сторона вивчає запит поданий із Росії. Деталі справи наразі не розголошуються», — зазначила Гудіч-Палій.

Вона також повідомила, що родина Євгена дала дозвіл на публічне розголошення справи, яку вважає сфабрикованою і схожою на політичне переслідування.

Колишня заступниця міністра культури та інформаційної політики Ірина Подоляк також підтвердила інформацію про затримання Лавренчука і зазначила, що той був у Неаполі транзитом — його затримали перед посадкою на Львів.