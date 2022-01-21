Суд в Італії відпустив українського режисера Лавренчука під домашній арешт. Його екстрадиції вимагає Росія

Апеляційний суд Неаполя відпустив українського театрального режисера Євгена Лавренчука, заарештованого в Італії за запитом Росії, під домашній арешт.

Про це у створеній на підтримку українця Facebook-групі написала його мати Ірина Лавренчук.

«Євгена відпустили під домашній арешт! Учора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися — він у бадьорому настрої, стан здоровʼя нормальний», — повідомила вона.