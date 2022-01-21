Суд в Италии отпустил украинского режиссера Лавренчука под домашний арест. Его экстрадиции требует Россия

Апелляционный суд Неаполя отпустил украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука, арестованного в Италии по запросу России, под домашний арест.

Об этом в созданной в поддержку украинца Facebook-группе написала его мать Ирина Лавренчук.

«Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться — он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное», — сообщила она.