Омбудсмен Денисова: Режиссера Лавренчука задержали в Италии по «циркуляру» от России

Украинского режиссера Евгения Лавренчука задержали в Италии на основании «циркуляра», направленного Россией.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Задержание украинца произошло не на основании установления «красной карточки», как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и о неправомерном его использовании как инструмента гибридной войны и политически мотивированных преследований украинцев», — заявила Денисова.

Она добавила, что Россия обвиняет Лавренчука в «финансовых нарушениях», которые он якобы совершил 8 лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы пишут, что Евгения Лавренчука заочно арестовали в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В чем именно — детали не разглашают», — отметила омбудсмен.

По словам Денисовой, Лавренчук в 16 лет уехал в Россию на учебу, где набирал курс его земляк — режиссер Роман Виктюк. После учебы Евгений создал в Москве Польский театр, где и работал. В 2014 году покинул Россию в знак протеста против военной агрессии против Украины.

«В неотложном порядке обращаюсь к прокурору города Неаполя, омбудсменам региона Кампания и муниципалитету Неаполя с просьбой проверить законность и обоснованность задержания украинского гражданина Евгения Лавренчука, принять соответствующие меры по его защите и недопущению экстрадиции в РФ», — заявила Денисова.

Также омбудсмен попросила руководителя Национальной полиции Игоря Клименко обратиться в Генеральный секретариат Интерпола, чтобы выяснить, правомерно ли Россия использовала информационную систему Интерпола в преследовании Лавренчука.