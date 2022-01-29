Інтерпол визнав, що Росія переслідує українського режисера Євгена Лавренчука за політичними мотивами

Національна поліція звернулась до Інтерполу, аби там встановили правомірність того, що Росія використала його інформаційну систему для переслідування Євгена Лавренчука. Національна поліція отримала інформацію, що із системи Інтерполу видалили дані щодо Лавренчука, внесені за запитом Росії, — через невідповідність статті про заборону переслідувати людей за політичними, військовими чи релігійними мотивами.

Інтерпол визнав, що Росія переслідує українського режисера Євгена Лавренчука, якого затримали в Італії за запитом РФ , за політичними мотивами.

27 січня 2022 року відбулось судове засідання в міському суді міста Неаполь, під час якого адвокати Євгена Лавренчука подали клопотання про скасування арешту і надання дозволу виїхати в Україну. Адже через видалення відомостей із системи Інтерполу підстав для подальшого його затримання немає. Однак суд відмовив — там вже почали перевіряти матеріалі від Росії щодо екстрадиції Лавренчука в РФ.

Суд надав термін у 30 днів, за який прокуратура Неаполя має вивчити матеріали, що надійшли з РФ, і поінформувати, чи існують підстави для видачі Євгена Лавренчука Росії. Після цього суд ухвалить відповідне рішення.