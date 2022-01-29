Интерпол признал, что Россия преследует украинского режиссера Евгения Лавренчука по политическим мотивам

Национальная полиция обратилась в Интерпол, чтобы там установили правомерность того, что Россия использовала его информационную систему для преследования Евгения Лавренчука. Национальная полиция получила информацию, что из системы Интерпола удалили данные Лавренчука, внесенные по запросу России, — из-за несоответствия статье о запрете преследовать людей по политическим, военным или религиозным мотивам.

Интерпол признал, что Россия преследует украинского режиссера Евгения Лавренчука, которого задержали в Италии по запросу РФ , по политическим мотивам.

27 января 2022 года состоялось судебное заседание в городском суде города Неаполь, во время которого адвокаты Евгения Лавренчука подали ходатайство об отмене ареста и разрешении уехать в Украину, так как из-за удаления сведений из системы Интерпола оснований для дальнейшего его задержания нет. Однако суд отказал — там уже начали проверять материалы от России по экстрадиции Лавренчука в РФ.

Суд предоставил срок в 30 дней, за который прокуратура Неаполя должна изучить материалы, поступившие из России, и сообщить, существуют ли основания для выдачи Евгения Лавренчука России. После этого суд примет соответствующее решение.