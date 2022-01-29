Интерпол признал, что Россия преследует украинского режиссера Евгения Лавренчука по политическим мотивам

Интерпол признал, что Россия преследует украинского режиссера Евгения Лавренчука, которого задержали в Италии по запросу РФ, по политическим мотивам.
Об этом украинская омбудсмен Людмила Денисова сообщила 29 января.
Национальная полиция обратилась в Интерпол, чтобы там установили правомерность того, что Россия использовала его информационную систему для преследования Евгения Лавренчука. Национальная полиция получила информацию, что из системы Интерпола удалили данные Лавренчука, внесенные по запросу России, — из-за несоответствия статье о запрете преследовать людей по политическим, военным или религиозным мотивам.
27 января 2022 года состоялось судебное заседание в городском суде города Неаполь, во время которого адвокаты Евгения Лавренчука подали ходатайство об отмене ареста и разрешении уехать в Украину, так как из-за удаления сведений из системы Интерпола оснований для дальнейшего его задержания нет. Однако суд отказал — там уже начали проверять материалы от России по экстрадиции Лавренчука в РФ.
Суд предоставил срок в 30 дней, за который прокуратура Неаполя должна изучить материалы, поступившие из России, и сообщить, существуют ли основания для выдачи Евгения Лавренчука России. После этого суд примет соответствующее решение.
- 17 декабря 2021 украинского режиссера Евгения Лавренчука задержали в итальянском Неаполе по запросу России. Кремль обвиняет Лавренчука в «финансовых нарушениях», которые якобы совершил 8 лет назад, и требует экстрадиции режиссера. Суд Неаполя сначала арестовал украинца на время рассмотрения экстрадиционного запроса РФ, а затем отпустил под домашний арест.