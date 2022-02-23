Рада проголосувала за виділення додаткових 26,5 мільярда гривень на безпеку й оборону

Верховна Рада підтримала законопроєкт про виділення 26,5 мільярда гривень на безпеку й оборону.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні 23 лютого.

Фінансування розподілять таким чином:

16 мільярдів — Міністерству оборони;

6 мільярдів — Міністерству внутрішніх справ;

700 мільйонів — Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (це субвенція на 500 мільйонів гривень Донецькій області на стійке водопостачання, 200 мільйонів — Луганській та Донецькій областям на усунення наслідків ескалації);

587 мільйонів — Головному управлінню розвідки;

3 мільярди — Міністерству фінансів на обслуговування державного боргу.

Законопроєкт передбачає видатки на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання. Депутати також ухвалили рішення, щоб спікер парламенту Руслан Стефанчук негайно підписав цей закон.