Рада проголосовала за выделение дополнительных 26,5 миллиарда гривен на безопасность и оборону

Верховная Рада поддержала законопроект о выделении 26,5 миллиарда гривен на безопасность и оборону.
Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании 23 февраля.
Финансирование распределят следующим образом:
- 16 миллиардов — Министерству обороны;
- 6 миллиардов — Министерству внутренних дел;
- 700 миллионов — Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (это субвенция на 500 миллионов гривен Донецкой области на устойчивое водоснабжение, 200 миллионов — Луганской и Донецкой областям на устранение последствий эскалации);
- 587 миллионов — Главному управлению разведки;
- 3 миллиарда — Министерству финансов на обслуживание государственного долга.
Законопроект предусматривает расходы на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования. Депутаты также приняли решение о том, чтобы спикер парламента Руслан Стефанчук немедленно подписал этот закон.
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