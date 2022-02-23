Рада проголосовала за выделение дополнительных 26,5 миллиарда гривен на безопасность и оборону

Верховная Рада поддержала законопроект о выделении 26,5 миллиарда гривен на безопасность и оборону.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании 23 февраля.

Финансирование распределят следующим образом:

16 миллиардов — Министерству обороны;

6 миллиардов — Министерству внутренних дел;

700 миллионов — Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (это субвенция на 500 миллионов гривен Донецкой области на устойчивое водоснабжение, 200 миллионов — Луганской и Донецкой областям на устранение последствий эскалации);

587 миллионов — Главному управлению разведки;

3 миллиарда — Министерству финансов на обслуживание государственного долга.

Законопроект предусматривает расходы на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования. Депутаты также приняли решение о том, чтобы спикер парламента Руслан Стефанчук немедленно подписал этот закон.