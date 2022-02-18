Минфин выделит Вооруженным силам дополнительные 22 миллиарда гривень

Министерство финансов дополнительно выделит около 22 миллиардов гривен на нужды обороны Украины. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывает бюджетный комитет.
Об этом глава Минфина Сергей Марченко сообщил во время часа вопросов к правительству.
«Для выполнения указа президента мы увеличим денежное обеспечение военнослужащих. Сейчас соответствующие законопроекты дорабатывает бюджетный комитет. Ориентировочно, это может составлять по сектору Министерства обороны до 20 миллиардов гривен», — сообщил министр.
Кроме того, предусматриваются отдельные расходы (до двух миллиардов гривен) на становление территориальной обороны и другие нужды Министерства обороны, в частности на закупку необходимого оборудования.
- 1 февраля президент Зеленский анонсировал переход Украины на профессиональную армию и подписал указ. Он ставит задачу перед Минобороны и парламентом отменить призыв на срочную службу в 2024 году, увеличить численность Вооруженных сил на 100 тысяч человек, создать 20 дополнительных боевых бригад и так далее.
- Летом 2021 года Верховная Рада проголосовала за увеличение численности Вооруженных сил на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тысяч).