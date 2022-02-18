Мінфін виділить Збройним силам додаткові 22 мільярди гривень

Міністерство фінансів додатково виділить близько 22 мільярдів гривень на потреби оборони України. Відповідний законопроєкт наразі опрацьовується в бюджетному комітеті.

Про це голова Мінфіну Сергій Марченко повідомив під час години запитань до уряду.

«На виконання указу президента ми збільшимо грошове забезпечення військовослужбовців. Зараз відповідні законопроєкти доопрацьовуються в бюджетному комітеті. Орієнтовно це може складати по сектору Міністерства оборони до 20 млрд грн», — повідомив міністр.

Крім того, передбачаються окремі видатки (до двох мільярдів гривень) на становлення територіальної оборони та на інші потреби Міністерства оборони, зокрема закупівлю необхідного обладнання.