Мінфін виділить Збройним силам додаткові 22 мільярди гривень

Міністерство фінансів додатково виділить близько 22 мільярдів гривень на потреби оборони України. Відповідний законопроєкт наразі опрацьовується в бюджетному комітеті.
Про це голова Мінфіну Сергій Марченко повідомив під час години запитань до уряду.
«На виконання указу президента ми збільшимо грошове забезпечення військовослужбовців. Зараз відповідні законопроєкти доопрацьовуються в бюджетному комітеті. Орієнтовно це може складати по сектору Міністерства оборони до 20 млрд грн», — повідомив міністр.
Крім того, передбачаються окремі видатки (до двох мільярдів гривень) на становлення територіальної оборони та на інші потреби Міністерства оборони, зокрема закупівлю необхідного обладнання.
- 1 лютого президент Зеленський анонсував перехід України на професійну армію і підписав указ. Він ставить завдання перед Міноборони та парламентом скасувати призов на строкову службу у 2024 році, збільшити чисельність Збройних сил на 100 тисяч осіб, створити 20 додаткових бойових бригад тощо.
- Улітку 2021 року Верховна Рада проголосувала за збільшення чисельності Збройних сил на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), зокрема військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч).