Президент Зеленський анонсував перехід України на професійну армію. Ось що він передбачає

Президент України Володимир Зеленський під час виступу 1 лютого у Верховній Раді анонсував перехід України на професійну армію і підписав відповідний указ.
Указ називається «Про зміцнення обороноздатності країни та привабливості військової служби». Він передбачає:
- збільшення протягом трьох наступних років чисельності контрактників Збройних сил на 100 тисяч людей, створення 20 додаткових бригад ЗСУ;
- збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат;
- перехід України до засад професійної армії;
- збільшення терміну дії контрактів;
- розробка концепції забезпечення житлом військових, ветеранів та членів їх сімей;
- система карʼєрного росту офіцерів.
«Цей указ — він про перехід України на професійну армію. Цей указ не тому, що «скоро війна», а для того, аби скоро у країні був мир», — пояснив Зеленський і одразу ж підписав його.
- У Збройних силах України працюють над створенням нових підрозділів, які будуть оснащені дронами-камікадзе. Це допоможе підвищити спроможності української армії вести безконтактні бойові дії. Наразі Україна працює над розробкою власних «дронів-камікадзе». Комплекси «Грім» у жовтні 2021 року пройшли льотні випробування. Боєприпас запускається з коптера, який може піднятися на висоту близько 500—700 метрів і розвинути швидкість до 140 км/год.
- 16 липня 2021 року Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкти президента Володимира Зеленського про національний спротив та збільшення чисельності Збройних сил на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), зокрема військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч).