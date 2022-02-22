«Ми що тут, для мʼяса?» СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які днями обстрілювали мирне населення

Служба безпеки України 22 лютого оприлюднила розмови бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР». На записах чутно, як вони:
- між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;
- обговорюють накопичення російських військ, зокрема залучення чеченців з «полку Кадирова»;
- дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли і не гатять у відповідь;
- розповідають, що самі ж влучили «в будку в Росії» (пізніше ФСБ назвала це «обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області»);
- підтверджують, що їхні снаряди потрапили в Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання).
Бойовики також розповідають, що у них немає ані їжі, ані води, руки вони миють у дощовій воді.
«Ніхто нічого не знає, взагалі патронів не видали, не годують другу добу. Тормозок ледве-ледве тягнемо. Вам усе видадуть... Ми що тут, для мʼяса? «Батьківщина сказала — треба». Яка нах*й батьківщина? Я вже не можу. Ми в ах*ї. Зроблять із нас м ʼясо, ось і все. Та нах*я ви нас сюди відправили?!» — каже один із фігурантів записів.
- 22 лютого російська армія влучила у трансформатор ТЕС у місті Щастя Луганської області. У частині міста немає світла. Глава обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив: якщо російські військові не припинять обстріли в Щасті — будуть ухвалювати рішення про евакуацію.