«Мы что здесь, для мяса?» СБУ обнародовала разговоры боевиков, которые на днях обстреливали мирное население

Служба безопасности Украины 22 февраля обнародовала разговоры боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР». На записях слышно, как они:

между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население;

обсуждают накопление русских войск, в том числе привлечение чеченцев «полка Кадырова»;

удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы и не стреляют в ответ;

рассказывают, что сами же попали «в будку в России» (позже ФСБ назвала это «обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области»);

подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения).

Боевики также говорят, что у них нет ни еды, ни воды, руки они моют дождевой водой.

«Никто ничего не знает, вообще патронов не выдали, не кормят вторые сутки. Тормозок еле-еле тянем. Вам все выдадут... Мы что здесь, для мяса? «Родина сказала – надо». Какая нах*й родина? Я не могу. Мы в ах*е. Сделают из нас мясо, вот и все. Но нах*я вы нас сюда отправили?!» — говорит один из фигурантов записей.