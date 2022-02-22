КПВВ «Станиця Луганська» працює у штатному режимі

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» продовжує працювати в штатному режимі з 08:00 до 16:00.

Про це інформує пресслужба МВС.

«Державна прикордонна служба України має достатню високу бойову підготовку, щоб забезпечити безпеку громадян, які перетинають лінію розмежування», — ідеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що наразі суттєво знизилась кількість людей, які щоденно перетинають КПВВ в бік тимчасово окупованої території.

Станом на 13:00 22 лютого в бік ОРЛО перейшли 308 людей (минулого вівторка — 704), а у зворотній бік — 556 (минулого вівторка — 1 037).

Через загострення ситуації та небезпеку командувач Операції обʼєднаних сил вирішив тимчасово призупинити роботу КПВВ «Щастя» у Луганській області. Відтак «Станиця Луганська» — єдиний працюючий пункт пропуску, через який можна вийти з окупованої території Луганської області.