КПВВ «Станица Луганская» работает в штатном режиме

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» продолжает работать в штатном режиме с 08:00 до 16:00.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Государственная пограничная служба Украины имеет достаточно высокую боевую подготовку, чтобы обеспечить безопасность граждан, пересекающих линию разграничения», — говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что сейчас существенно снизилось количество людей, которые ежедневно пересекают КПВВ в сторону временно оккупированной территории.
По состоянию на 13:00 22 февраля в сторону ОРЛО ушли 308 человек (в прошлый вторник — 704), а в обратную сторону — 556 (в прошлый вторник — 1 037).
Недавно из-за обострения ситуации и опасности командующий Операцией объединенных сил решил временно приостановить работу КПВВ «Счастье» в Луганской области. Следовательно, «Станица Луганская» теперь единственный работающий пункт пропуска, через который можно выйти с оккупированной территории Луганской области.
- На Донбассе российские военные во вторник, 22 февраля, обстреляли город Счастье Луганской области: попали в частный дом и на территорию теплоэлектростанции.