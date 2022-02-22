КПВВ «Станица Луганская» работает в штатном режиме

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» продолжает работать в штатном режиме с 08:00 до 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Государственная пограничная служба Украины имеет достаточно высокую боевую подготовку, чтобы обеспечить безопасность граждан, пересекающих линию разграничения», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что сейчас существенно снизилось количество людей, которые ежедневно пересекают КПВВ в сторону временно оккупированной территории.

По состоянию на 13:00 22 февраля в сторону ОРЛО ушли 308 человек (в прошлый вторник — 704), а в обратную сторону — 556 (в прошлый вторник — 1 037).

Недавно из-за обострения ситуации и опасности командующий Операцией объединенных сил решил временно приостановить работу КПВВ «Счастье» в Луганской области. Следовательно, «Станица Луганская» теперь единственный работающий пункт пропуска, через который можно выйти с оккупированной территории Луганской области.