Авіакомпанія airBaltic тимчасово призупиняє нічні польоти в Україну

Латвійська авіакомпанія airBaltic призупиняє до кінця лютого нічні польоти в Україну та з України. Денні рейси з Києва як до Риги, так і до Вільнюсу будуть виконуватися.
Про це повідомляє Delfi.
Рішення ухвалили на тлі загрози війни з Росією. Компанія скасувала пʼять нічних рейсів між Києвом і Ригою та два рейси між Одесою та Ригою.
«Безпека наших пасажирів і співробітників є головним пріоритетом airBaltic. airBaltic перед кожним рейсом оцінює поточну ситуацію і дотримується рекомендацій офіційної влади. airBaltic є гнучкою авіакомпанією і готова коригувати свій графік польотів за необхідності», — заявили в компанії.
Цього тижня між Києвом та Ригою рейси будуть щодня, між Києвом та Вільнюсом — два рейси.
- На тлі ризиків вторгнення в Україну рейси скасували KLM, Air France, Vueling,Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss та SAS. Wizz Air відклав запуск понад 10 рейсів, а МАУ довелося відправити до Іспанії пʼять літаків.
- Ryanair продовжить літати до України.