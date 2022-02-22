«Причин для вашої безсонної ночі немає». Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі рішення Росії

Президент України Володимир Зеленський вночі 22 лютого звернувся до українців на тлі рішення Росії про визнання «незалежними» псевдореспублік «ЛНР» та «ДНР».

«Причин для вашої безсонної ночі немає. Останні дії РФ — це порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Уся відповідальність за наслідки у зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію. Визнання незалежності окупованої території Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках «нормандії». Це підриває мирні зусилля та руйнує переговорні формати. Незабаром Росія легалізує свої війська, які фактично були на Донбасі з 2014 року», — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна скликає засідання Радбезу ООН та ОБСЄ, вже провела засідання Ради нацбезпеки і оборони, а також ініціює екстренне скликання саміту «нормандської четвірки».

«Ми добре розрізняємо провокації та наступ агресора. Тільки-но побачимо зміну ситуації, зростання ризиків — ви будете про все знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Ми вірні мирному та дипломатичному шляху. Ми на своїй землі, нічого та нікого не боїмось», — додав український президент.