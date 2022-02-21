Зеленський поговорив із Байденом на тлі рішення Росії визнати «Л/ДНР»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом на тлі рішення Росії визнати незалежність псевдореспублік «Л/ДНР».

Про це Зеленський повідомив увечері 21 лютого.

«Обговорили події останніх годин із президентом США. Ми розпочинаємо засідання Ради національної безпеки та оборони. Також планується розмова із [премʼєром Британії] Борисом Джонсоном», — повідомив Зеленський.

Джонсон, своєю чергою, перервав пресконференцію заради дзвінка Зеленському, щоб обговорити з ним рішення Путіна: «Я збираюся піти поговорити з президентом України Зеленським та запропонувати йому підтримку Великої Британії».

21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання самопроголошених утворень «ЛНР» та «ДНР» і підписав відповідні укази. Під час своєї промови Путін звернувся до української влади із вимогою «негайно припинити бойові дії». «В іншому випадку вся відповідальність за можливе продовження кровопролиття буде цілком і повністю на совісті правлячого на території України режиму», — пригрозив Путін.