Україна відкрила провадження через депортацію та примусову мобілізацію мешканців окупованого Донбасу

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження за фактами незаконної депортації та примусової мобілізації мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це прокуратура повідомила у понеділок, 21 лютого.

Провадження відкрили як порушення законів та звичаїв війни — частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Слідство заявляє: ватажки «ЛНР» та «ДНР» незаконно переміщали українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях та є цивільними. Таке можна робити лише для забезпечення безпеки населення або у разі вагомих причин військового характеру — наразі жодних підстав для цього немає. Тому ці дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення.