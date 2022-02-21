Україна відкрила провадження через депортацію та примусову мобілізацію мешканців окупованого Донбасу

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження за фактами незаконної депортації та примусової мобілізації мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу.
Про це прокуратура повідомила у понеділок, 21 лютого.
Провадження відкрили як порушення законів та звичаїв війни — частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
Слідство заявляє: ватажки «ЛНР» та «ДНР» незаконно переміщали українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях та є цивільними. Таке можна робити лише для забезпечення безпеки населення або у разі вагомих причин військового характеру — наразі жодних підстав для цього немає. Тому ці дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення.
Крім того представники «ЛНР» та «ДНР» примушують мешканців окупованих територій ставати на військовий облік та приймати присягу на вірність окупаційній адміністрації. Це є порушенням статті 51 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни, що прямо забороняє окупаційній державі примушувати людей, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.
- 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію мешканців до Росії та мобілізацію чоловіків через нібито загрозу «наступу». Україна неодноразово повторювала, що не має наміру повертати Донбас силовим методом.
- 19 лютого ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін заявив про загальну мобілізацію чоловіків від 18 до 55 років, їм також заборонили виїзд із території, те саме заявили і в «ЛНР».