Украина открыла производство из-за депортации и принудительной мобилизации жителей оккупированного Донбасса

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по фактам незаконной депортации и принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом прокуратура сообщила в понедельник, 21 февраля.

Производство открыли как нарушение законов и обычаев войны — часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Следствие заявляет: главари «ЛНР» и «ДНР» незаконно перемещали украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях и являются гражданскими. Такое можно делать только для обеспечения безопасности населения или в случае веских причин военного характера — пока никаких оснований для этого нет. Поэтому эти действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.