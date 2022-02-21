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Украина открыла производство из-за депортации и принудительной мобилизации жителей оккупированного Донбасса

Автор:
Ангелина Шеремет
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Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по фактам незаконной депортации и принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом прокуратура сообщила в понедельник, 21 февраля.

Производство открыли как нарушение законов и обычаев войны — часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Следствие заявляет: главари «ЛНР» и «ДНР» незаконно перемещали украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях и являются гражданскими. Такое можно делать только для обеспечения безопасности населения или в случае веских причин военного характера — пока никаких оснований для этого нет. Поэтому эти действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.

Кроме того, представители «ЛНР» и «ДНР» принуждают жителей оккупированных территорий становиться на военный учет и принимать присягу на верность оккупационной администрации. Это является нарушением статьи 51 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая прямо запрещает оккупационному государству принуждать людей служить в его вооруженных или вспомогательных силах.