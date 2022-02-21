Украина открыла производство из-за депортации и принудительной мобилизации жителей оккупированного Донбасса

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по фактам незаконной депортации и принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий Донбасса.
Об этом прокуратура сообщила в понедельник, 21 февраля.
Производство открыли как нарушение законов и обычаев войны — часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Следствие заявляет: главари «ЛНР» и «ДНР» незаконно перемещали украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях и являются гражданскими. Такое можно делать только для обеспечения безопасности населения или в случае веских причин военного характера — пока никаких оснований для этого нет. Поэтому эти действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.
Кроме того, представители «ЛНР» и «ДНР» принуждают жителей оккупированных территорий становиться на военный учет и принимать присягу на верность оккупационной администрации. Это является нарушением статьи 51 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая прямо запрещает оккупационному государству принуждать людей служить в его вооруженных или вспомогательных силах.
- 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей в Россию и мобилизации мужчин из-за якобы угрозы «наступления». Украина неоднократно повторяла, что не собирается возвращать Донбасс силовым методом.
- 19 февраля главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил о всеобщей мобилизации мужчин от 18 до 55 лет, им также запретили выезд с территории, то же самое заявили и в «ЛНР».