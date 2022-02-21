Євросоюз остаточно схвалив виділення Україні €1,2 мільярда

Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі €1,2 мільярда.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Повідомляється, що ЄС узгодив надання цієї допомоги протягом лише 21 дня. «Євросоюз прискорив надання економічної допомоги Україні, оскільки нинішня геополітична напруженість згубно впливає на економічну та фінансову стабільність України. Постійні загрози безпеці вже викликали значний відтік капіталу», — йдеться у заяві ради.

Згідно з планом, Україна має погодити з ЄС Меморандум про взаєморозуміння, в якому будуть вказані необхідні реформи для отримання коштів. Першу частину грошей Україна отримає одразу після підписання Меморандуму, а другу — після виконання умов документа.