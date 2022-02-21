Евросоюз окончательно одобрил выделение Украине €1,2 миллиарда

Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в €1,2 миллиарда.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Сообщается, что ЕС согласовал предоставление этой помощи в течение всего 21 дня. «Евросоюз ускорил предоставление экономической помощи Украине, поскольку нынешняя геополитическая напряженность губительно влияет на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала», — говорится в заявлении совета.
Согласно плану Украина должна согласовать с ЕС Меморандум о взаимопонимании, в котором будут указаны необходимые реформы для получения средств. Первую часть денег Украина получит сразу после подписания Меморандума, а вторую — после выполнения условий документа.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 января объявила о новом пакете финансовой помощи Украине, состоящем как из экстренных кредитов, так и из грантов.
- Она объяснила, что как только Совет ЕС и Европарламент примут решение об этой помощи, сразу начнется быстрая выплата первого транша — €600 миллионов. Также ЕС приступит к работе над второй, более долгосрочной программой макрофинансовой помощи для модернизации Украины.
- 16 февраля Европейский парламент утвердил выделение Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи. Средства выделят двумя траншами.