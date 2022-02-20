Соцмережу Дональда Трампа запустять у березні цього року

Реліз соціальної мережі колишнього президента США Дональда Трампа очікується у березні цього року.

Як пише The New York Times, запуск Truth Social у березні — це перенесення релізу. Агентство Reuters писало, що додаток соцмережі буде доступний в Apple Store вже з 21 лютого. Ймовірно, йдеться про бета-версію.

Відповідно ж до джерел NYT, повноцінний запуск очікується у березні, але точної дати поки що немає. На сьогоднішній день Truth Social з усіма інструментами доступна лише для 500 тестувальників.