Соцмережу Дональда Трампа запустять у березні цього року

Реліз соціальної мережі колишнього президента США Дональда Трампа очікується у березні цього року.
Як пише The New York Times, запуск Truth Social у березні — це перенесення релізу. Агентство Reuters писало, що додаток соцмережі буде доступний в Apple Store вже з 21 лютого. Ймовірно, йдеться про бета-версію.
Відповідно ж до джерел NYT, повноцінний запуск очікується у березні, але точної дати поки що немає. На сьогоднішній день Truth Social з усіма інструментами доступна лише для 500 тестувальників.
- Truth Social це друга спроба Трампа запустити свою соцмережу після бану у Facebook, Twitter, Google та Instagram через штурм Капітолія у січні 2021 року. Трамп більше орієнтується на Twitter — там він мав 88 мільйонів підписників. Згодом він вирішив створити клон Twitter.
- 2 червня команда Трампа представила соцмережу Gettr, дуже схожу на Twitter. У день запуску її зламали.
- 21 жовтня Трамп анонсував запуск Truth Social. Через день після анонсу Truth Social теж зламали.