США і Британія введуть додаткові санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну. Вони стосуються доступу до доларів і фунтів

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Британія і США введуть додаткові санкції проти Росії, якщо вона розпочне масштабне вторгнення в Україну. Він не розкрив їхні деталі, але зазначив, що вони включають заборону для російських компаній на розрахунки у фунтах стерлінгів і доларах.
Про це Джонсон заявив в інтервʼю ВВС.
Премʼєр акцентував увагу на тому, що Росія планує «найбільшу війну в Європі з 1945 року», і сьогодні світ має максимально показати Володимиру Путіна руйнівні наслідки агресії. Джонсон зазначив, що вищезазначені додаткові санкції завдадуть дуже сильного удару по РФ.
- 17 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни можуть вигадати привід для вторгнення. Президент США Джо Байден заявив, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення, але шанси на мир ще є.
- Джонсон каже, що ситуація на кордоні з Україною, як і раніше, «залишається дуже «похмурою» і Росія фактично почала втілювати в життя свої плани. Про це може свідчити загострення на Донбасі і нагнітання у росЗМІ.