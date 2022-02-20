У Пекіні розпочалася церемонія закриття зимової Олімпіади (трансляція)

У Китаї на Пекінському національному стадіоні «Пташине гніздо» стартувала церемонія закриття зимових Олімпійських ігор, які розпочалися 4 лютого.

Традиційно під час церемонії почесним колом пройдуть переможці та учасники ігор, а також відбудеться парад прапороносців. Від України з прапором йтиме біатлоністка Олена Білосюк.

Церемонія завершиться передачею естафети мерам італійських міст Мілана і Кортіна-дʼАмпеццо, які прийматимуть зимову Олімпіаду у 2026 році, гасінням олімпійського вогню та феєрверком.