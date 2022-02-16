Україна має першу медаль на Олімпійських іграх. Срібло здобув Олександр Абраменко

Україна має першу медаль на зимових Олімпійських іграх — срібну медаль виборов майстер фрістайлу Олександр Абраменко.
Абраменко посів друге місце у фіналі з лижної акробатики, набравши 116,50 бала. Перше місце з результатом 129 балів у китайського спортсмена Ці Гуанпу. Бронзову медаль взяв росіянин Ілля Буров (114,93).
На минулих іграх у Пхенчхані (2018) Абраменко виграв золото. Цьогорічна медаль Олександра стала девʼятою для України на восьми зимових Олімпіадах за роки незалежності (3 золоті, 3 срібні, 3 бронзові).
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