У Украины первая медаль на Олимпийских играх. Серебро взял Александр Абраменко

У Украины первая медаль на зимних Олимпийских играх — серебряную медаль завоевал мастер фристайла Александр Абраменко.

Абраменко занял второе место в финале по лыжной акробатике, набрав 116,50 балла. Первое место с результатом 129 баллов у китайского спортсмена Ци Гуанпу. Бронзовую медаль взял россиянин Илья Буров (114,93).

На прошлых играх в Пхенчхане (2018) Абраменко выиграл золото. Нынешняя медаль Александра стала девятой для Украины на восьми зимних Олимпиадах за годы независимости (3 золота, 3 серебра, 3 бронзы).