«Поле — не место для заявлений». МОК поговорил с украинцем Владиславом Гераскевичем, который провел молчаливый протест на Олимпиаде

«Когда этот случай произошел позапрошлой ночью, мы побеседовали с командой и спортсменом и объяснили ему ситуацию. В своем последнем заезде он ушел без этого [без молчаливого протеста]. Он понял. Мы все хотим мира, но все согласились, и спортсмены согласились, поле для игры и подиум — не место для любых заявлений», — пояснил Марк Адамс.

Пятидесятое правило Международного олимпийского комитета сначала запрещало спортсменам какие-либо формы политического протеста на Олимпиаде. Однако на прошлогодних летних Олимпийских играх в Токио внесли определенные изменения: теперь спортсменам дают больше свободы для выражения политических взглядов, но по-прежнему запрещают такие действия на подиуме во время церемоний награждения. Спортсмены могут поднимать политические или социальные вопросы на своих пресс-конференциях и в олимпийской деревне, а также делать жесты на игровом поле — при условии, что это не мешает другим участникам или не проявляет к ним неуважения.