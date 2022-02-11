«Ні війні в Україні». Український атлет Владислав Гераскевич провів мовчазний протест на Олімпіаді-2022

Український атлет Владислав Гераскевич провів мовчазний протест на Олімпійських іграх в Пекіні.

Про це повідомляє «Суспільне».

Закінчивши свій виступ, ателет проходив повз телекамери, де провів мовчазний протест. Гераскевич показав телеглядачам звернення, на якому англійською мовою написано «Ні війні в Україні».

На Олімпіаді-2022 триває другий змагальний день у чоловічому скелетоні. Учасники виступили у третьому заїзді, який визначає топ-20 найкращих фіналістів — українець посів 17 місце. За результатами четвертого заїзду Гераскевич поступився на 18 місце.

Після свого виступу спортсмен сказав, що це його позиція і він не боявся дискваліфікації за такий вчинок.

«Нас підтримали в цьому. Так, це моя позиція. Жодна нормальна людина не хоче війни. Я також нормальна людина і не хочу війни. Хочу миру у своїй державі, хочу миру над своєю головою. Не хочу, щоб люди гинули через війну», — сказав Гераскевич.