В Пекине началась церемония закрытия зимней Олимпиады (трансляция)

В Китае на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо» стартовала церемония закрытия зимних Олимпийских игр, которые начались 4 февраля.

Традиционно во время церемонии круг почета пройдут победители и участники игр, а также состоится парад флагоносцев. От Украины с флагом будет идти биатлонистка Елена Белосюк.

Церемония завершится передачей эстафеты мэрам итальянских городов Милана и Кортина-д’Ампеццо, которые будут принимать зимнюю Олимпиаду в 2026 году, гашением олимпийского огня и фейерверком.