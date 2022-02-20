В Україні виявили понад 17 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 29 тисяч

В Україні за добу 19 лютого коронавірусом заразилися понад 17 тисяч людей. Серед них 1 473 дитини та 142 медики.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через коронавірус потрапили 3 172 хворих, а 152 людини померли від ускладнень. Водночас 11 963 українця успішно одужали від хвороби.
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (2 126) та Харківській області (1 398).
Також за добу від коронавірусу вакцинувалися 29 тисяч людей. Першу дозу отримали 8 тисяч, другу дозу — 13 тисяч, а бустерну — ще 8 тисяч.
- Національна академія наук прогнозувала на початок лютого до 52 тисяч ковід-хворих на добу. Рада нацбезпеки і оборони прогнозувала на лютий до 60 тисяч нових хворих за добу. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, припадають на 20—25 лютого. 14 лютого міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні після 4 тижнів стрімкого зростання коронавірусної статистики ситуація з приростом кількості нових хворих стабілізувалася.