В Украине выявили более 17 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 29 тысяч

В Украине за сутки 19 февраля коронавирусом заразились более 17 тысяч человек. Среди них 1 473 ребенка и 142 медика.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за коронавируса попали 3 172 больных, а 152 человека умерли от осложнений. В то же время 11 963 украинца успешно выздоровели от болезни.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (2 126) и Харьковской области (1 398).
Также за сутки от коронавируса вакцинировались 29 тысяч человек. Первую дозу получили 8 тысяч, вторую дозу — 13 тысяч, а бустерную — еще 8 тысяч.
- Национальная академия наук прогнозировала на начало февраля до 52 тысяч ковид-больных в сутки. Совет нацбезопасности и обороны прогнозировал на февраль до 60 тысяч новых больных в сутки. Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, приходятся на 20—25 февраля. 14 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине после 4 недель стремительного роста коронавирусной статистики ситуация с приростом количества новых больных стабилизировалась.