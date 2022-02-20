В Украине выявили более 17 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 29 тысяч

В Украине за сутки 19 февраля коронавирусом заразились более 17 тысяч человек. Среди них 1 473 ребенка и 142 медика.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали 3 172 больных, а 152 человека умерли от осложнений. В то же время 11 963 украинца успешно выздоровели от болезни.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (2 126) и Харьковской области (1 398).

Также за сутки от коронавируса вакцинировались 29 тысяч человек. Первую дозу получили 8 тысяч, вторую дозу — 13 тысяч, а бустерную — еще 8 тысяч.