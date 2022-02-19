В Украине за сутки зафиксировали более 31 тысячи новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Украине выявили 31 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В больницы госпитализировали 3 208 человек, умерли — 260 больных. Также 30 487 пациентов выздоровели. Таким образом, за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 4 703 323 человека. Осложнения COVID-19 привели к смерти 104 366 человек. Побороть недуг удалось 3 926 496 жителям страны.

Кроме того, в течение 18 февраля против COVID-19 вакцинировали 67 636 человек. Первую дозу получили 17 783 человека, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу получили 498 человек, бустерную дозу – 19 879 человек.

С начала вакцинальной кампании привили 15 667 268 человек, из них получили первую дозу – 15 667 266 человек, две дозы – 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080 человек.