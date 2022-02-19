В Україні протягом доби зафіксували понад 31 тисячу нових випадків коронавірусу

Протягом минулої доби в Україні виявили 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

До лікарень госпіталізували 3 208 осіб, померли — 260 хворих. Також 30 487 пацієнтів одужали. Таким чином, за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 4 703 323 особи. Ускладнення COVID-19 призвели до смерті 104 366 людей. Побороти недугу вдалося 3 926 496 жителям країни.

Крім того, протягом 18 лютого проти COVID-19 вакцинували 67 636 людей. Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу — 15 667 266 людей, дві дози — 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу — 26 339 людей, бустерну дозу — 656 080 людей.