Новини

В Україні виявили майже 35 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 4 538

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

В Україні за останню добу, 17 лютого, медики виявили 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (зокрема 2 879 дітей та 870 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 282 пацієнти, а напередодні — 259.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

  • Київ — 4 538;
  • Вінницька область — 687;
  • Волинська область — 1 118;
  • Дніпропетровська область — 2 712;
  • Донецька область — 1 833;
  • Житомирська область — 1 706;
  • Закарпатська область — 446;
  • Запорізька область — 1 405;
  • Івано-Франківська область — 536;
  • Київська область — 1 316;
  • Кіровоградська область — 461;
  • Луганська область — 748;
  • Львівська область — 1 490;
  • Миколаївська область — 1 235;
  • Одеська область — 3 587;
  • Полтавська область — 1 668;
  • Рівненська область — 824;
  • Сумська область — 1 118;
  • Тернопільська область — 608;
  • Харківська область — 1 800;
  • Херсонська область — 980;
  • Хмельницька область — 1 354;
  • Черкаська область — 1 273;
  • Чернівецька область — 381;
  • Чернігівська область — 1 114.

Також за минулу добу медики вакцинували 65 089 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 649 485 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 15 071 517. Ще 25 841 людина отримала додаткову дозу, а 636 201 — бустерну.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,6 мільйона випадків COVID-19. При цьому 104 106 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,9 мільйона громадян одужали.