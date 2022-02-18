В Україні виявили майже 35 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 4 538

В Україні за останню добу, 17 лютого, медики виявили 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (зокрема 2 879 дітей та 870 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 282 пацієнти, а напередодні — 259.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:
- Київ — 4 538;
- Вінницька область — 687;
- Волинська область — 1 118;
- Дніпропетровська область — 2 712;
- Донецька область — 1 833;
- Житомирська область — 1 706;
- Закарпатська область — 446;
- Запорізька область — 1 405;
- Івано-Франківська область — 536;
- Київська область — 1 316;
- Кіровоградська область — 461;
- Луганська область — 748;
- Львівська область — 1 490;
- Миколаївська область — 1 235;
- Одеська область — 3 587;
- Полтавська область — 1 668;
- Рівненська область — 824;
- Сумська область — 1 118;
- Тернопільська область — 608;
- Харківська область — 1 800;
- Херсонська область — 980;
- Хмельницька область — 1 354;
- Черкаська область — 1 273;
- Чернівецька область — 381;
- Чернігівська область — 1 114.
Також за минулу добу медики вакцинували 65 089 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 649 485 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 15 071 517. Ще 25 841 людина отримала додаткову дозу, а 636 201 — бустерну.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,6 мільйона випадків COVID-19. При цьому 104 106 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,9 мільйона громадян одужали.
- Національна академія наук прогнозувала на початок лютого до 52 тисяч ковід-хворих на добу. Рада нацбезпеки і оборони прогнозувала на лютий до 60 тисяч нових хворих за добу. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, припадають на 20—25 лютого. 14 лютого міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні після 4 тижнів стрімкого зростання коронавірусної статистики ситуація з приростом кількості нових хворих стабілізувалася.