В Україні виявили майже 35 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 4 538

В Україні за останню добу, 17 лютого, медики виявили 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (зокрема 2 879 дітей та 870 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 282 пацієнти, а напередодні — 259.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

Київ — 4 538;

Вінницька область — 687;

Волинська область — 1 118;

Дніпропетровська область — 2 712;

Донецька область — 1 833;

Житомирська область — 1 706;

Закарпатська область — 446;

Запорізька область — 1 405;

Івано-Франківська область — 536;

Київська область — 1 316;

Кіровоградська область — 461;

Луганська область — 748;

Львівська область — 1 490;

Миколаївська область — 1 235;

Одеська область — 3 587;

Полтавська область — 1 668;

Рівненська область — 824;

Сумська область — 1 118;

Тернопільська область — 608;

Харківська область — 1 800;

Херсонська область — 980;

Хмельницька область — 1 354;

Черкаська область — 1 273;

Чернівецька область — 381;

Чернігівська область — 1 114.

Також за минулу добу медики вакцинували 65 089 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 649 485 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 15 071 517. Ще 25 841 людина отримала додаткову дозу, а 636 201 — бустерну.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,6 мільйона випадків COVID-19. При цьому 104 106 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,9 мільйона громадян одужали.