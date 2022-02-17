В Україні за добу 33 тисячі нових COVID-хворих. Вакцинували 66 тисяч людей

В Україні за минулу добу (16 лютого) виявили 33 330 нових хворих на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Серед загальної кількості хворих 2 837 дітей і 961 медик. Госпіталізували за добу 3 284 людини, а одужали — 27 441. Померли 259 українців.

Вакцинували минулої доби 66 082 особи, з яких другу дозу отримали 28 948 людей. Додаткову дозу отримали 606 осіб, а бустерну дозу — 18 024. Загалом за час кампанії з вакцинації щеплено 15 631 689 людей.