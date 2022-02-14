Київ перейшов у «жовту» зону карантину

Київ вийшов із «помаранчевої» зони карантину та перейшов у «жовту».

Про це свідчать дані МОЗ України від 14 лютого.

У столиці був перевищений показник госпіталізацій. Ще 12 лютого він становив 60,8 на 100 тисяч населення (норма — менше за 60), але вже 13 лютого знизився до 59,9.

Загалом по Україні у «жовтій» зоні, окрім Києва, перебувають Полтавська і Харківська області. У «червоній» зоні, де посилено карантин, залишаються Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. Інші області — у «помаранчевій» зоні.

Міністерство охорони здоров'я