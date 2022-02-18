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В Украине выявили почти 35 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Киеве — 4 538

Автор:
София Телишевская
Дата:

В Украине за последние сутки, 17 февраля, медики выявили 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (в том числе 2 879 детей и 870 медработников). От осложнений заболевания умерли 282 пациента, а накануне — 259.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

  • Киев — 4 538;
  • Винницкая область — 687;
  • Волынская область — 1 118;
  • Днепропетровская область — 2 712;
  • Донецкая область — 1 833;
  • Житомирская область — 1 706;
  • Закарпатская область — 446;
  • Запорожская область — 1 405;
  • Ивано-Франковская область — 536;
  • Киевская область — 1 316;
  • Кировоградская область — 461;
  • Луганская область — 748;
  • Львовская область — 1 490;
  • Николаевская область — 1 235;
  • Одесская область — 3 587;
  • Полтавская область — 1 668;
  • Ровенская область — 824;
  • Сумская область — 1 118;
  • Тернопольская область — 608;
  • Харьковская область — 1 800;
  • Херсонская область — 980;
  • Хмельницкая область — 1 354;
  • Черкасская область — 1 273;
  • Черновицкая область — 381;
  • Черниговская область — 1 114.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 65 089 человек. Всего с начала вакцинальной кампании уже привиты 15 649 485 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 15 071 517. Еще 25 841 человек получил дополнительную дозу, а 636 201 — бустерную.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,6 миллиона случаев COVID-19. При этом 104 106 человек умерли от осложнений болезни, а 3,9 миллиона граждан выздоровели.