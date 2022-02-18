В Украине выявили почти 35 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Киеве — 4 538

В Украине за последние сутки, 17 февраля, медики выявили 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (в том числе 2 879 детей и 870 медработников). От осложнений заболевания умерли 282 пациента, а накануне — 259.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:
- Киев — 4 538;
- Винницкая область — 687;
- Волынская область — 1 118;
- Днепропетровская область — 2 712;
- Донецкая область — 1 833;
- Житомирская область — 1 706;
- Закарпатская область — 446;
- Запорожская область — 1 405;
- Ивано-Франковская область — 536;
- Киевская область — 1 316;
- Кировоградская область — 461;
- Луганская область — 748;
- Львовская область — 1 490;
- Николаевская область — 1 235;
- Одесская область — 3 587;
- Полтавская область — 1 668;
- Ровенская область — 824;
- Сумская область — 1 118;
- Тернопольская область — 608;
- Харьковская область — 1 800;
- Херсонская область — 980;
- Хмельницкая область — 1 354;
- Черкасская область — 1 273;
- Черновицкая область — 381;
- Черниговская область — 1 114.
Также за минувшие сутки медики вакцинировали 65 089 человек. Всего с начала вакцинальной кампании уже привиты 15 649 485 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 15 071 517. Еще 25 841 человек получил дополнительную дозу, а 636 201 — бустерную.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,6 миллиона случаев COVID-19. При этом 104 106 человек умерли от осложнений болезни, а 3,9 миллиона граждан выздоровели.
- Национальная академия наук прогнозировала на начало февраля до 52 тысяч ковид-больных в сутки. Совет нацбезопасности и обороны прогнозировал на февраль до 60 тысяч новых больных в сутки. Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, приходятся на 20—25 февраля. 14 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине после 4 недель стремительного роста коронавирусной статистики ситуация с приростом количества новых больных стабилизировалась.