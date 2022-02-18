Смертельна ДТП у Харкові: батькам водія Infiniti Миколи Харківського вручили підозру

Батькам 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який є головним підозрюваним у жовтневому ДТП Харкові, вручили підозру за статтею злісного невиконання батьківських обовʼязків (ст. 166 КК).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Розслідування встановило, що підліток з листопада 2019 по жовтень 2021 року вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень, але його батько і мати не відреагували на це належним чином.
У листопаді 2019 року Харківського влаштував стрілянину із травматичного пістолета під час конфлікту з матірʼю та братом своєї однокласниці. Останні зазнали тілесних ушкоджень. Мати підлітка, не дотримуючись вимог суду, систематично виїжджала за кордон і залишала сина без нагляду.
Наразі батькам загрожує від 2 до 5 років.
- 26 жовтня у Харкові в районі перехрестя вулиць Гагаріна й Одеської 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Унаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину — з тяжкими травмами доправили до лікарні.
- Раніше Харківський був судимий. У 2019 році він стріляв із травматичного пістолета у підлітка та жінку. Тоді він отримав 1 рік умовно. У вересні цього року на нього склали протокол і штрафували за відсутність водійських прав. Харківський у своїх соцмережах стверджував, що його «відмажуть», і всіляко вихвалявся небезпечною їздою на авто. Infiniti, на якому він потрапив у ДТП, належить його матері.
- 28 жовтня підлітка відправили до СІЗО. Він відмовляється співпрацювати зі слідством.
- 19 листопада проти батьків підозрюваного порушили справу.