Поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП у Харкові

Поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який увечері 26 жовтня влаштував у Харкові смертельну ДТП, внаслідок якої помер 58-річний чоловік.
Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило 27 жовтня.
Хлопцю загрожує до 8 років позбавлення волі. Зараз поліція встановлює всі деталі аварії і вивчає записи камер відеоспостереження. Слідство триває за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Автопригода сталася у Харкові 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. Швидкість Infiniti перевищувала 100 км/год. В обох водіїв ознак спʼяніння не було.
Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti (двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина) з тяжкими травмами перебувають у реанімації.
- 21 липня 2021 року у Києві суддя Світлана Колегаєва, яка відома ухваленням вироків проти активістів Євромайдану, за кермом авто вилетіла на тротуар, знесла стовп і врізалася в дерево, ледь не збивши пішоходів. Під час ДТП в Audi відірвалося колесо. За даними патрульної поліції, у жінки були ознаки алкогольного сп’яніння. Через 2 місяці після ДТП поліція склала протокол. У жовтні її визнали винною в пошкодженні вулиці і оштрафували на 850 гривень.