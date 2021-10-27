Поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП у Харкові

Поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який увечері 26 жовтня влаштував у Харкові смертельну ДТП, внаслідок якої помер 58-річний чоловік.

Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило 27 жовтня.

Хлопцю загрожує до 8 років позбавлення волі. Зараз поліція встановлює всі деталі аварії і вивчає записи камер відеоспостереження. Слідство триває за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Автопригода сталася у Харкові 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. Швидкість Infiniti перевищувала 100 км/год. В обох водіїв ознак спʼяніння не було.