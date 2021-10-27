Полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, который совершил смертельное ДТП в Харькове

Полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, который вечером 26 октября устроил в Харькове смертельное ДТП, в результате которого скончался 58-летний мужчина.
Об этом Министерство внутренних дел сообщило 27 октября.
Парню грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время полиция устанавливает все детали аварии и изучает записи камер видеонаблюдения. Следствие продолжается по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
ДТП произошло в Харькове 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. Скорость Infiniti превышала 100 км/ч. У обоих водителей признаков опьянения не было.
В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti (двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка) с тяжелыми травмами находятся в реанимации.
- 21 июля 2021 года в Киеве судья Светлана Коллегаева, известная вынесением приговоров против активистов Евромайдана, за рулем авто вылетела на тротуар, снесла столб и врезалась в дерево, чуть не сбив пешеходов. Во время ДТП у Audi оторвалось колесо. По данным патрульной полиции, у женщины были признаки алкогольного опьянения. Через 2 месяца после ДТП полиция составила протокол. В октябре ее признали виновной в повреждении улицы и оштрафовали на 850 гривен.