Полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, который совершил смертельное ДТП в Харькове

Полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, который вечером 26 октября устроил в Харькове смертельное ДТП, в результате которого скончался 58-летний мужчина.

Об этом Министерство внутренних дел сообщило 27 октября.

Парню грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время полиция устанавливает все детали аварии и изучает записи камер видеонаблюдения. Следствие продолжается по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

ДТП произошло в Харькове 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. Скорость Infiniti превышала 100 км/ч. У обоих водителей признаков опьянения не было.