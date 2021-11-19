Смертельна ДТП у Харкові: проти батьків 16-річного водія Infinity порушили справу

Прокуратура Харкова відкрила кримінальну справу проти батьків 16-річного водія Infinity Миколи Харківського, якого слідство вважає винним у смертельній ДТП.
Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.
Батькам підлітка закидають дві статті — невиконання батьківських обовʼязків, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК), і допуск до управління авто особи без права на це (ст. 287 КК). Батькам підлітка загрожує до 5 років позбавлення волі.
Чубенко додав, що поки що підозри батьки не отримали.
- 26 жовтня у Харкові в районі перехрестя вулиць Гагаріна й Одеської 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофор та зіткнувся з машиною Chevrolet. Унаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину — з тяжкими травмами доправили до лікарні.
- Раніше Харківський був судимий. У 2019 році він стріляв із травматичного пістолета у підлітка та жінку. Тоді він отримав 1 рік умовно. У вересні цього року на нього склали протокол і штрафували за відсутність водійських прав. Харківський у своїх соцмережах стверджував, що його «відмажуть», і всіляко вихвалявся небезпечною їздою на авто. Infiniti, на якому він потрапив у ДТП, належить його матері.
- 28 жовтня підлітка відправили на 60 днів до СІЗО. Він відмовляється співпрацювати зі слідством.