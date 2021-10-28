ДТП у Харкові: суд заарештував 16-річного водія Infiniti на два місяці

Київський районний суд Харкова відправив на 60 днів до СІЗО 16-річного водія Infiniti Миколу Харківського, якого слідство вважає винним у смертельному ДТП.

Суд задовольнив прохання прокуратури у повному обсязі. Харківського заарештовано без права внесення застави.

Захист підозрюваного просив про цілодобовий домашній арешт із можливістю внесення застави, посилаючись на те, що Харківський є неповнолітнім і не отримав повної медичної допомоги — у нього відкрита рана голови.

Сам Харківський, виступаючи в суді, заявив, що шкодує про те, що сталося, і просив вибачення у потерпілих.

«Хочу попросити у всіх вибачення, що сталася ця ситуація. Я не хотів, щоб так сталося, повністю вибачаюсь. Повністю шкодую, що так сталося. Я ніколи не ховався від відповідальності», — заявив підсудний.

Прокуратура повідомила, що стосовно батьків Харківського буде перевірка через те, що вони дозволяли неповнолітньому синові без прав керувати авто.