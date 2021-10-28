ДТП у Харкові: суд заарештував 16-річного водія Infiniti на два місяці

Київський районний суд Харкова відправив на 60 днів до СІЗО 16-річного водія Infiniti Миколу Харківського, якого слідство вважає винним у смертельному ДТП.
Суд задовольнив прохання прокуратури у повному обсязі. Харківського заарештовано без права внесення застави.
Захист підозрюваного просив про цілодобовий домашній арешт із можливістю внесення застави, посилаючись на те, що Харківський є неповнолітнім і не отримав повної медичної допомоги — у нього відкрита рана голови.
Сам Харківський, виступаючи в суді, заявив, що шкодує про те, що сталося, і просив вибачення у потерпілих.
«Хочу попросити у всіх вибачення, що сталася ця ситуація. Я не хотів, щоб так сталося, повністю вибачаюсь. Повністю шкодую, що так сталося. Я ніколи не ховався від відповідальності», — заявив підсудний.
Прокуратура повідомила, що стосовно батьків Харківського буде перевірка через те, що вони дозволяли неповнолітньому синові без прав керувати авто.
- ДТП сталося у Харкові 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з машиною Chevrolet. Швидкість Infiniti перевищувала 100 км/год. Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні.
- Раніше Харківський був судимий. У 2019 році він стріляв із травматичного пістолета у підлітка та жінку. Тоді він отримав 1 рік умовно. У вересні цього року на нього склали протокол і штрафували за відсутність водійських прав. Харківський у своїх соцмережах стверджував, що його «відмажуть», і всіляко вихвалявся небезпечною їздою на авто. Infiniti, на якому він потрапив у ДТП, належить його матері.