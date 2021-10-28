ДТП в Харькове: суд арестовал 16-летнего водителя Infiniti на два месяца 

Киевский районный суд Харькова отправил на 60 дней в СИЗО 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, которого следствие считает виновным в смертельном ДТП.

Суд удовлетворил прошение прокуратуры в полном объеме. Харьковский арестован без права внесения залога.

Защита подозреваемого просила круглосуточный домашний арест с возможностью внесения залога, ссылаясь на то, что Харьковский несовершеннолетний и не получил полную медицинскую помощь — у него открытая рана головы.

Сам Харьковский выступая в суде заявил, что сожалеет о произошедшем и просил прощения у потерпевших.

«Хочу попросить у всех прощения, что произошла данная ситуация. Я не хотел, чтобы так случилось, полностью приношу свои извинения. Полностью сожалею, что так вышло. Я никогда не скрывался от ответственности», — заявил подсудимый.

Прокуратура сообщила, что во отношении родителей Харьковского будет проверка из-за того, что они позволяли несовершеннолетнему сыну без прав ездить на авто.